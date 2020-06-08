Гол с центра поля. Вратарь очень разозлился

Футбол, вернувшийся после коронавирусной паузы, подарил очередной гол-шедевр.

Автор "подарка" футболист "Будучности" из Подгорицы, лидирующей в чемпионате Черногории, Милош Раичкович. Соавтор - вратарь "Сутьески" из Никшича Владан Гильен.

На 87-й минуте матча 26-го тура чемпионата Черногории между "Будучностью" и "Сутьеской" Раичкович пробил из центра поля и этим ударом "закинул" мяч за спину Гильена.

Гильен очень разозлился из-за пропущенногго гола. Ошибка вратаря окончательно "похоронила" "Сутьеску". Счет стал 2:0 в пользу "Будучности". Так матч и завершился.

Отрыв "Будучности", идущей во главе турнирной таблицы чемпионата Черногории от ближайшего преследователя, коим как раз является "Сутьеска", вырос теперь до пропасти в 18 очков.





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