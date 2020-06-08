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Очень невезучий футболист второй матч подряд забивает голы в свои ворота

Очень невезучий футболист второй матч подряд забивает голы в свои ворота

Засланный казачок?.

В матче 28-го тура чемпионата Чехии между командами "Слован" (Либерец) - "Млада Болеслав" шла заключительная, 5-я компенсированная минута к основному времени. "Млада Болеслав" вела в счете 2:1 и уже готовилась отпраздновать победу, как, вдруг, российский футболист этой команды Алексей Татаев неотразимо пробил головой по собственным воротам и, тем самым, принес сопернику - "Словану" ничью - 2:2.

К слову за "Слован" играли в этом матче два украинских футболиста - Ахмед Алибеков и Тарас Качараба. Правда, Качараба, получив две желтые карточки, был удален с поля.

Возвращаясь же к "подвигам" россиянина Татаева из "Млады Болеслва", в предыдущем туре чемпионата Чехии - в матче против "Злина" Татаев также забил гол в свои ворота, причем "изысканно" - между собственных ног. Тогда из-за автогола Татаева "Млада Болеслав" также не выиграла, сыграв со "Злином" вничью - 1:1.


Агентство Телевидения Новости

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