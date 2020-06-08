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Гол "убойным" ударом с лёта с последующим сальто
Взятие ворот, на которое любо-дорого посмотреть.
В матче 24-го тура чемпионата Австрии по футболу лидер - "Зальцбург" устроил в гостях разгром "Хартбергу", выиграв со счетом 6:0. При этом замбийский форвард "Зальцбурга" Патсон Дака сделал хет-трик.
Особо эффектным стал третий гол Даки в этом матче. Футболист изловчился высоко выпрыгнуть и мощно пробить с лёта.
Под стать голу стало и празднование взятия ворот - Патсон Дака на радостях исполнил сальто.
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