В оккупированом Антраците бастуют шахтеры: сообщают о похищениях и пытках бастующих

На временно оккупированной наемниками РФ территории ОРЛО вблизи города Антрацит продолжаются волнения горняков шахты "Комсомольская", крупнейшей в регионе. Рабочие выдвинули требования и третий день находятся под землей, будучи заблокированными "полицией".

7 июня рабочие успели сообщить, что "к ним едет "МГБ". После этого в районе были отключены сотовая связь и соцсеть "ВКонтакте". Представители независимых профсоюзов сообщают о похищениях и пытках бастующих.

Шахтеры требуют выплаты долгов за несколько месяцев и недовольны тем, что "их отрасль фактически находится под внешним управлением". В поддержку бастующих выступила "международная ассоциация профсоюзов" (главный офис в Москве) написав нглаварю террористов "ЛНР" Пасечнику открытое письмо с требованием повлиять на ситуацию.

"Трое суток донбасские шахтеры бастуют под землей против трехмесячной задержки зарплат в Антраците! Россия не пускает на свой рынок донбасский уголь, Украина сократила закупки, а нынешние владельцы шахты перестали платить вообще", - сообщил главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Уже трое суток шахтеры шахты "Комсомольская" в оккупированном Антраците отказываются подниматься на поверхность и требуют выплаты задолженности по зарплате за три месяца, их "прессуют" российские спецслужбы. МИД Украины должен обратиться к ОБСЕ и к ООН с просьбой вмешаться в это вопиющее нарушение прав человека, чтобы спасти жизни участников подземной забастовки от произвола российских спецслужб. Надо проверить, не бросают ли инициаторов забастовки в тайные тюрьмы ФСБ, нет ли нарушений прав человека? Почему Россия не несет ответственности за нормальную работу предприятий, за выплату зарплат через подконтрольные предприятия? Этот вопрос надо вынести на Трехстороннюю контактную группу", - рассказал журналист.

"Протесты в Антраците из-за невыплаты зарплаты на шахте начались еще 5 июня. Продажами угля с шахты занимаются структуры близкого к Януковичу беглому олигарху Сергею Курченко. Выплаты проходили с проблемами и с большими долгами всегда, но тут совпали три фактора - Россия донбасский уголь на свой рынок не пускает вообще, Украина сократила закупки из-за собственного перепроизводства угля, а компании Курченко, чтобы не получать убытки, отказались платить шахтерам "Комсомольской" за уже поставленный уголь. За людей никто не отвечает. Вместо погашения долгов шахтеры получили блок-пост на въезде в город, проверки МГБ, попытки оккупационных властей заставить шахтеров молчать без всяких денег. И 7 июня шахтеры отказались подниматься на поверхность", - пояснил он.

"Единственная реакция из Москвы - небольшая "Международная европейская ассоциация Профессиональных союзов и их объединений" написала письмо к главарю "ЛНР" Пасечнику с просьбой вмешаться. Официальные СМИ РФ, СМИ, созданные оккупантами на оккупированных территориях, хранят полное молчание по поводу этого вопиющего беспредела", - добавил журналист.

"Шесть лет назад в эти дни шахтерам говорили, что Россия им поможет, что они своих не бросает, а сейчас их бросили под землей. И ни один российский телеканал, ни один российский журналист, никакие шарии, соловьевы, киселевы, которые так живописали "ужасы" украинской власти в 2014-м, когда оправдывали вторжение, не показывают трагедию шахтеров. Никто не поднимает голос об обманутых режимом Путина и его наемниками людях, которые прямо сейчас, в эти минуты продолжают протестовать под землей. И снова кроме Украины никому не нужны жители Донбасса, и только в наших СМИ есть резонанс и внимание к проблеме. Вот это и есть настоящий геноцид, а не то, что забивали в головы жителей Донбасса российские пропагандисты", - резюмировал Бутусов.

Агентство Телевидения Новости