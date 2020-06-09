На Харьковщине трехлетний мальчик сбежал от отца и заблудился в лесу

Вчера, 8 июня в 15:17 в Красноградский отдел полиции поступило сообщение от мужчины о том, что его трехлетний сын сбежал во время прогулки по лесу. В течение часа отец самостоятельно пытался разыскать ребенка, но так и не смог найти.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, по тревоге был поднят личный состав Красноградского, Зачепиловского и Кегичевского отделов полиции. В ходе поисков сотрудники группы реагирования патрульной полиции Красноградского ОП около 17:00 установили местонахождение мальчика в том же лесу.

В настоящее время решается вопрос о привлечении отца мальчика к административной ответственности по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Агентство Телевидения Новости