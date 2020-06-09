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Из-за коронавируса мировая экономика просядет более чем на 5%

Из-за коронавируса мировая экономика просядет более чем на 5%

Пандемия COVID-19 нанесла мировой экономике разрушительный удар, вызвав самую глубокую рецессию со времен Второй мировой войны. Об этом говорится в докладе Всемирного банка, обнародованном в понедельник.

По прогнозам Всемирного банка, в нынешнем году мировая экономика сократится на 5,2%. «Это будет означать глубочайшую рецессию со времен Второй мировой войны», - отмечается в докладе.

Кроме того, как подчеркнули во Всемирном банке, существенное снижение показателей производства на душу населения ощутит наибольшее количество стран за период с 1870 года.

При этом падение развитых экономик достигнет к концу нынешнего года 7%. А страны с развивающимися рынками, потеряют около 2,5% ВВП. В то же время, отмечается в докладе, общий показатель доходов на душу населения уменьшится на 3,6%.

Напомним, с началом пандемии COVID-19 МВФ и Всемирный банк предупреждали о серьезном падении экономического роста во всем мире - с восстановлением показателей в следующем году. Вместе с тем международные финансовые институты заявляли, что прогнозы могут корректироваться в зависимости от продолжительности и масштабов карантинных мероприятий.

 

Агентство Телевидения Новости

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