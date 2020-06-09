Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:08
Просмотров: 55

Российский актер Ефремов устроил пьяное ДТП в центре Москвы

Российский актер Ефремов устроил пьяное ДТП в центре Москвы

Известный российский актер Михаил Ефремов устроил в ДТП в центре Москвы. Он на большой скорости выехал на встречную полосу, проехав двойную сплошную и врезался в грузовой автомобиль. Пострадавший в ДТП с Ефремовым водитель умер. 

В крови Ефремова обнаружили алкоголь. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

"При продувке Михаила Ефремова экспертиза обнаружила 1,05 мг/л алкоголя – это 2.1 промилле. Это относится к тяжёлой степени опьянения", - говорится в сообщении.  Теперь уголовное дело против Ефремова переквалифицировано на более тяжкую статью, которая предполагает до 12 лет колонии.


Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 