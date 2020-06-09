В Минске украинскую делегацию ТКГ будут представлять еще и переселенцы с Донбасса

В состав группы переселенцев украинской делегации в Трехсторонней контактной группы по Донбассу войдут: два журналиста, врач, юрист и глава общественной организации.

Участие в ней уже подтвердили украинские журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш, они будут представлять на переговорах Донецкую область.

"Мне предложили войти в состав украинской делегации в Минской ТКГ. Сегодня уже буду участвовать в работе политической подгруппы", - пишет Гармаш в своем Facebook.

"С сегодняшнего дня я принимаю участие в заседаниях Трехсторонней контактной группы по Донбассу", - написал на своей странице в Facebook Казанский.

Журналисты объяснили: консультации с переселенцами не являются печально известным Консультативным советом, идею созданию которого продвигал глава ОП Украины Андрей Ермак. И добавили: о прямых переговорах с боевиками подконтрольных Кремлю "ДНР" и "ЛНР" речь также не идет.

Кроме того, они выступают против закрепления в Конституции Украины особого статуса ОРДЛО. А выборы на неподконтрольной Украине территории считают возможными только после возобновления контроля над оккупированным Россией участком границы и по украинским законам – "с возвращением украинского ТВ, украинских журналистов, украинских политических партий и переселенцев".

Луганскую область будут представлять юрист и руководитель Международной общественной организации "Луганское землячество" Вадим Горан и врач Константин Либстер, сообщил советник главы украинской делегации в ТКГ Алексей Копытько.

"Денис Казанский и Сергей Гармаш от Донецкой области. Константин Либстер и Вадим Горан от Луганской области. Это украинские представители от ОРДЛО в ТКГ. Впервые", - написал он в Facebook.

Привлечение переселенцев к работе в Минской группе связано с желанием Украины демонополизировать право России приглашать на переговоры своих граждан, выступающих якобы "голосом Донбасса".

Агентство Телевидения Новости