На Харьковщине пьяная ссора привела к убийству

6 июня в полицию поступило сообщение от 41-летнего жителя города Первомайский, который рассказал, что накануне вместе с тремя мужчинами распивал спиртные напитки в комнате общежития у товарища. Вечером он ушел, а когда утром вернулся, то увидел 36-летнего знакомого на полу без признаков жизни.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, на месте происшествия правоохранители обнаружили тело мужчины с телесными повреждениями. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работники сектора криминальной полиции установили лицо, совершившее убийство. Им оказался 35-летний житель города Первомайский. Мужчина рассказал, что 6 июня около 01:00 он и 36-летний знакомый остались вдвоем и продолжили распивать спиртные напитки. Внезапно между ними возникла ссора. Злоумышленник взял металлическую трубу и несколько раз ударил товарища по голове и телу. После чего пошел с места преступления.

Сейчас мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления. Злоумышленник находится в изоляторе временного содержания в городе Лозовая. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Мужчине грозит наказание до 15 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

Агентство Телевидения Новости