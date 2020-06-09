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Когда очень хочется на футбол, но не пускают на стадион. Есть выход

Когда очень хочется на футбол, но не пускают на стадион. Есть выход

Матч проходил при пустых трибунах. Но при этом ведь не было запрета на присутствие над трибунами.

На 26-й тур чемпионата Чехии по футболу пришлось пражское дерби между двумя столичными командами - "Богемиансом 1905" и "Спартой".

Матч состоялся на стадионе "Доличек" в Праге - домашней арене "Богемианса 1905". Зрители, дабы посмотреть на игру любимой команды, "вооружились" лестницами-стремянками и устроили импровизированный  фанатский сектор над трибуной. Идаже дали ему остроумное название, обїединившее коронавирус и цифрі в названии клуба - "Сектор COVID 19-05".

Остается добавить, что "Богемианс 1905", не смотря на такую болельщицкую поддержку, проиграл "Спарте" - 0:1.


Агентство Телевидения Новости

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