Новый министр культуры рассказал, какие фильмы нежелательны на украинском телевидении

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко выступает против показа в Украине снятых после 2014 года российских фильмов, как и против показа фильмов с участием актеров из РФ, против которых возбуждено уголовное дело. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

“Я против показа фильмов, снятых после 2014 года, как и против показа фильмов с участием актеров, против которых возбуждено уголовное дело. Тех же Охлобыстина и Пореченкова. Последнее — вопрос "черных списков", которые как инструмент в целом я поддерживаю. Но должна быть прозрачная система, каким образом они формируются. Не совсем справедливо, когда актеры, которые давно умерли, входят в них”, - отметил чиновник.

Он напомнил о том, что как продюсер первым прекратил сотрудничество с Россией после 2014 года.

В то же время министр культуры и информационной политики считает, что запрет иностранным актерам на въезд в Украину не может быть автоматическим основанием для запрета показа фильмов, в которых они снимались. “Подчеркиваю, речь не идет о присутствии на рынке этих артистов. Речь касается аудиовизуальных произведений”, - подчеркнул он.

Агентство Телевидения Новости