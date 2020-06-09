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Новый министр культуры рассказал, какие фильмы нежелательны на украинском телевидении

Новый министр культуры рассказал, какие фильмы нежелательны на украинском телевидении

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко выступает против показа в Украине снятых после 2014 года российских фильмов, как и против показа фильмов с участием актеров из РФ, против которых возбуждено уголовное дело. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

“Я против показа фильмов, снятых после 2014 года, как и против показа фильмов с участием актеров, против которых возбуждено уголовное дело. Тех же Охлобыстина и Пореченкова. Последнее — вопрос "черных списков", которые как инструмент в целом я поддерживаю. Но должна быть прозрачная система, каким образом они формируются. Не совсем справедливо, когда актеры, которые давно умерли, входят в них”, - отметил чиновник.

Он напомнил о том, что как продюсер первым прекратил сотрудничество с Россией после 2014 года.

В то же время министр культуры и информационной политики считает, что запрет иностранным актерам на въезд в Украину не может быть автоматическим основанием для запрета показа фильмов, в которых они снимались. “Подчеркиваю, речь не идет о присутствии на рынке этих артистов. Речь касается аудиовизуальных произведений”, - подчеркнул он.

Агентство Телевидения Новости

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