Потоновцев подозревают в вымогательстве денег

Полиция Харькова устанавливает пострадавших в результате возможной противоправной деятельности общественной организации «Потон». Как сообщили в ГУНП Харьковской области, по имеющейся информации, члены указанной организации могут быть причастны к совершению других уголовных преступлений, в частности, вымогательстве денежных средств из коммерческих предприятий Харьковской области.

Напомним, 3 июня харьковские полицейские задержали пятерых участников общественной организации, совершивших вооруженный конфликт с работниками правоохранительных органов. Злоумышленникам объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, они взяты под стражу.

Полиция обращается к гражданам, пострадавшим от действий ОО «Потон», сообщить информацию по спецлинии 102, по месту жительства в территориальные подразделения полиции, или в следственное управление ГУНП в Харьковской области по телефону +380577059077.

Агентство Телевидения Новости