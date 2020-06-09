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Купание в фонтанах и отдых в парках. Как харьковчане спасаются от жары?

В Харькове воцарилась жара. Кое-где по городу термометр показывает - +37, от летней духоты горожане предпочитают спрятаться в парках, скверах, большинство уже даже открыли купальный сезон не только в водоемах. Одним из самых любимых мест стали лавочки возле фонтанов, именно здесь отдыхает Ольга, говорит несмотря на чрезмерный плюс в воздухе - погодой довольна.

Ольга

Погода шикарная, стало жарко, вчера на дачу ездила поэтому там наслаждалась природой всей этой - воздухом шикарным.

А вот Николай пришел в сад Шевченко с двумя детьми - один из сыновей уже даже успел помочить руки в фонтане.

Николай

Купальный еще не открыли, но вот спасаемся в таких прохладных местах города. - Чи нема спокуси скупатися у фонтані? - Огромная.

Впрочем, охранники призывают не нарушать правил, купаться в фонтанах, говорят, запрещено. Но все равно по словам Андрея с начала сезона желающих освежиться было немало, как трезвых, так и не очень.

Андрей, охранник

Купатися не можна, ходити поряд  з фонтанами можна, руки мочити можна, але купатися не можна. Ми можемо викликати поліцію  і затримати порушника і все.

А погода на неделе по прогнозам синоптиков будет очень жаркой, поэтому будет вызывать желание освежиться. Впрочем, завтра небо будет несколько затянуто облаками, днем ​​местами возможен небольшой кратковременный дождь с грозой. Но вот на температуру это никак не повлияет воздух прогреется днем ​​до 34 ° тепла. 11 июня в четверг - осадков не ожидается, температура воздуха: ночью от +15 до + 20 °, днем ​​от 30 - 35 ° тепла. В пятницу будет немного облачно, без осадков. Столбик термометра покажет до + 20 ° ночью, и от 30 до 35 ° тепла днем.

 

Агентство Телевидения Новости

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