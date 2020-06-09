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Маленькая девочка оказалась заблокирована в машине: спасателям пришлось разбивать стекло

Маленькая девочка оказалась заблокирована в машине: спасателям пришлось разбивать стекло

Харьковские спасатели вытащили из запертого автомобиля маленькую девочку. Об этом стало известно из соцсетей.

По словам очевидцев, ЧП произошло на улице Грицевца, 9. Мужчина припарковал автомобиль, вышел и случайно захлопнул дверь, оставив ключи внутри. При этом, в салоне машины осталась его дочка. Самостоятельно ребенок открыть двери не смог,  потому отец вызвал спасателей.

Прибывшие на место спасатели ГСЧС разбили боковое стекло и высвободили девочку, передав ее врачам скорой помощи.

Агентство Телевидения Новости

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