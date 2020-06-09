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Большой бокс возвращается. Первый крупный профессинальный турнир после короанвирусной паузы

Большой бокс возвращается. Первый крупный профессинальный турнир после короанвирусной паузы

В Лас-Вегасе состоялось взвешивание боксеров, которые выйдут в ринг в рамках первого за последние три месяца по-настоящему представительного вечера бокса.

Главный бой пройдет между американцем Шакуром Стивенсоном и Феликосм Карабальо из Пуэрто-Рико. Это будет рейтинговый 10-тираундовый поединок во 2-м полулегком весе.

Стивенсон считается безусловным фаворитом. Выступая в любителях, он стал серебряным призером летней Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро. В его послужном списке в профессиональном боксе 13 побед в 13-ти проведенных боях, из них 7 - нокаутом.

На взвешивании и Стивенсон и Карабальо показали одинаковый вес - 59 кг.


Агентство Телевидения Новости

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