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На Французском бульваре в Одессе обрушился жилой дом: из-под завалов вывели 25 человек

На Французском бульваре в Одессе обрушился жилой дом: из-под завалов вывели 25 человек

Глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что в Одессе на Французском бульваре обрушился четырехэтажный жилой дом. Информация о жертвах уточняется.

"Обвал 4-х этажного дома в Одессе на Французком бульваре. 25 человек выведены из под завалов. Сильный запах газа. Жертв на этот момент нет. На месте работают спасатели и полиция", - написал Аваков.

По данным ГСЧС, здание (1912 года постройки) находится на ул. Ясной, 10.

"В разрушенной части дома расположены 5 квартир, в которых проживало 10 человек. Проводятся работы по отключению газоснабжения, после чего будут начаты работы по разбору завалов", - говорится в сообщении.

К ликвидации аварии привлечено более 50 человек личного состава и 6 единиц техники в том числе один кинологический расчет.

Агентство Телевидения Новости

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