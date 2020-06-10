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В Харьковской области еще у 34-х человек подтвержден коронавирус

В Харьковской области еще у 34-х человек подтвержден коронавирус

За последние сутки на Харьковщине зарегистрировано 33 новых случая коронавируса и 34 новых подозрения. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре. Всего заболевших - 1338, из которых 54 человека умерли, 626 - выздоровели.

За весь период в регионе зарегистрировано 2196 случаев подозрений на COVID-19. Из них:

1338 случаев подтверждено;

638 - опровергнуто;

220 - остается под подозрением.​

География заболевших выглядит так:

837 - у жителей Харькова (плюс 27 случаев за сутки);

139 - Харьковский район (плюс 4 случая);

49 - Змиевской район;

47 - Чугуевский район;

35 - Валковский район;

30 - Первомайский район;

29 - Боровской район;

25 - Дергачевский район;

19 - Лозовской район;

19 - Волчанский район;

17 - Богодуховский район;

​16 - Красноградский район;

16 - Балаклейский район (плюс 1 случай);

16 - Золочевский район (плюс 1 случай);

6 - Купянский район;

6 - Великобурлукский район;

6 - Шевченковский район;

6 - Изюмский район;

5 - Зачепиловский район;

4 - Печенежский район;

3 - Нововодолажский район;

2 - Сахновщинский район;

2 - Коломакский район;

1 - Кегичевский район.

Агентство Телевидения Новости

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