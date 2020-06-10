ФК "Металлист 1925" намекнул, что сделает, если чемпионат Украины в Первой лиге не будет возобновлен

Завтра в Киеве на конференции Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) может быть принято, либо не прнинято решение о возобновлении чемпионата Украины в Первой лиге украинского футбола. За последние 20 дней прошли уже два Совета Лиг и одна конференция Украинской ассоциации футбола (УАФ), но ответа на вопрос будет ли рестарт первенства страны в Первой лиге до сих пор нет.

Харьковский "Металлист 1925", выступающий за то, чтобы чемпионат был возобновлен, разместил на своем официальном сайте новое заявление по этому поводу:

Как известно, 11-го июня 2020 года на киевском НСК "Олимпийский" состоится внеочередная Конференция ПФЛ при участии Президента УАФ Андрея Павелко. Мероприятие будет закрытый статус, в то же время пресс-служба ПФЛ обещает по его итогам провести брифинг для СМИ. Ситуация, которая сейчас складывается в украинском футболе, не может оставить равнодушными ни болельщиков, ни журналистов, ни общество в целом. Решить вопрос с доигрывании сезона в Первой лиге не смогла не только ПФЛ (организация, ответственная за проведение соревнований), но и УАФ - высший руководящий футбольный орган страны. Все, на что национальная ассоциация оказалась способной, так это рекомендовать ПФЛ созвать внеочередную Конференцию. На ней обещает присутствовать и президент УАФ Андрей Павелко. Хотя, УАФ могла, руководствуясь решениями Правительства Украины и рекомендациями МОЗ, собственными уставными документами и спортивной составляющей решить вопрос в пользу честности и справедливости. В пресс-службу ФК "Металлист 1925" в течение последних нескольких дней поступает информация о том, что руководители Украинской ассоциации футбола продолжают уклоняться от своих прямых обязанностей, а именно - решить конфликт, который возник в украинском футболе, не желают обеспечивать преимущество спортивного принципа над другими, в том числе, коммерческими интересами. Нам стало известно, что группа футбольных чиновников и обычных болельщиков все же хочет добиться справедливости, прежде всего, через обращение к Президентам УЕФА и ФИФА - Александру Чеферину и Джанни Инфантино соответственно. ФК "Металлист 1925" не собирается стоять в стороне от этих процессов. Руководство клуба доверяет Президенту УАФ Андрей Павелко и поддерживает его, но, в случае попустительства незаконным решениям, в стороне от вышеупомянутых событий, в стороне не будет. Надеемся на взвешенную позицию руководителей украинского футбола и справедливое решение, а именно - Чемпионат первой лиги доиграть согласно Регламенту!

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