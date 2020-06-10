Четырехлетний ребенок серьезно пострадал в ДТП в Первомайском

Накануне около 9 утра в Первомайском столкнулись три авто: ВАЗ 2101, ВАЗ 2107 и ГАЗ 66. В результате ДТП с серьезными травмами в больницу был доставлен 4-летний мальчик.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП Харьковской области, 41-летний водитель ВАЗ 2101 во время обгона ВАЗ 2107 допустил столкновение с грузовым авто, двигавшимся в попутном направлении и поворачивавшим налево.

В аварии пострадал находившийся в салоне 4-летний сын водителя ВАЗ 2101. В тяжелом состоянии ребенка доставили в Первомайскую больницу, после чего транспортировали в реанимационное отделение детской больницы Харькова.

Информация о ДТП внесена в ЕРДР по ч.1 ст.286 УК Украины.

Агентство Телевидения Новости