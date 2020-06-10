Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:08
Просмотров: 74

Четырехлетний ребенок серьезно пострадал в ДТП в Первомайском

Четырехлетний ребенок серьезно пострадал в ДТП в Первомайском

Накануне около 9 утра в Первомайском столкнулись три авто: ВАЗ 2101, ВАЗ 2107 и ГАЗ 66. В результате ДТП с серьезными травмами в больницу был доставлен 4-летний мальчик.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП Харьковской области, 41-летний водитель ВАЗ 2101 во время обгона ВАЗ 2107 допустил столкновение с грузовым авто, двигавшимся в попутном направлении и поворачивавшим налево.

В аварии пострадал находившийся в салоне 4-летний сын водителя ВАЗ 2101. В тяжелом состоянии ребенка доставили в Первомайскую больницу, после чего транспортировали в реанимационное отделение детской больницы Харькова.

Информация о ДТП внесена в ЕРДР по ч.1 ст.286 УК Украины.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 