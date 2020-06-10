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Запрет на инвестиции ЕС в Крым продлили еще на год

Запрет на инвестиции ЕС в Крым продлили еще на год

Послы стран-членов Евросоюза решили продлить санкции, введенные ЕС после незаконной аннексии Крыма Российской Федерацией. Их пролонгировали еще на год. Об этом написал брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.

"Послы ЕС дали зеленый свет, чтобы продлить запрет на инвестиции ЕС в Крым на один год. Без изменений", - отметил журналист.

Отметим, это решение еще должен утвердить Совет ЕС. Затем оно будет опубликовано в Официальном журнале, после чего уже вступит в силу. Кроме того, представитель Украины при ЕС, посол Николай Точицкий также анонсировал продление "крымского пакета" еще на год.

"Единство и солидарность ЕС разрушили отчаянные попытки России использовать COVID-19 для отмены санкций, введенных против РФ за продолжающуюся агрессию против Украины. "Крымский пакет" будет продлен еще на год", - написал он и поблагодарил европейских партнеров за непоколебимую поддержку.

Что предусматривают санкции

Так, послы одобрили продление следующих ограничений:

запрет на импорт в ЕС товаров из аннексированного полуострова;

инвестиции в Крым или Севастополь;

туристические услуги на этой территории (европейские круизные лайнеры не могут заходить в порты Крыма);

экспорт определенных товаров и технологий на полуостров, в частности, в сфере транспорта, телекоммуникаций и энергетики.

Агентство Телевидения Новости

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