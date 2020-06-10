Зеленскому выписали штраф за кофе в кафе во время карантина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за нарушение карантинных мер во время рабочей поездки на Хмельнитчину ему выписали штраф. Об этом он сказал журналистам в Чернигове.

"Можно снять маску? Так лучше слышно. А то будет, как в Хмельницкой области, выпишут мне штраф, и в принципе правильно сделали", - отметил Зеленский.

Напомним, 3 июня пресс-служба президента выложила фото, на котором Владимир Зеленский вместе с главой своего офиса Андреем Ермаком и главным санитарным врачом Украины Виктором Ляшко пьют кофе в кафе. Хотя согласно графику выхода из карантина, до 5-го июня кафе и рестораны могли работать только на вынос.

После этого Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов оплатить возможный штраф за посещение кафе во время карантина.

Агентство Телевидения Новости