Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:27
Просмотров: 49

Зеленскому выписали штраф за кофе в кафе во время карантина

Зеленскому выписали штраф за кофе в кафе во время карантина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за нарушение карантинных мер во время рабочей поездки на Хмельнитчину ему выписали штраф. Об этом он сказал журналистам в Чернигове.

"Можно снять маску? Так лучше слышно. А то будет, как в Хмельницкой области, выпишут мне штраф, и в принципе правильно сделали", - отметил Зеленский.

Напомним, 3 июня пресс-служба президента выложила фото, на котором Владимир Зеленский вместе с главой своего офиса Андреем Ермаком и главным санитарным врачом Украины Виктором Ляшко пьют кофе в кафе. Хотя согласно графику выхода из карантина, до 5-го июня кафе и рестораны могли работать только на вынос.

После этого Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов оплатить возможный штраф за посещение кафе во время карантина.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 