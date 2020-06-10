В Таиланде нашли мертвой украинскую журналистку: полиция считает, что девушку убили

На острове Самуи, что в Таиланде, нашли мертвой украинку Ольгу Фролову, которая ранее пропала без вести. Женщину разыскивали около двух недель, сообщает ТСН.

По словам сотрудника отеля, он наткнулся на тело в 30 метрах от местной дороги, когда собирал грибы. В полиции заявили, что тело женщины пролежало на месте около 15−17 дней и начало разлагаться. Рядом нашли рюкзак с наличными деньгами, лекарствами, зарядным устройством и наушниками.

По словам мужа умершей Дмитрия Фролова, они прожили вместе 12 лет и воспитывали сына. В течение последних пяти лет семья жила на острове Самуи. Однако, два месяца назад Ольга Фролова бросила мужа, забрала сына и уехала жить к своему новому парню-иностранцу. За этот период она несколько раз навещала мужа и иногда оставляла с ним сына. Пара готовилась к разводу.

Фролова пропала без вести в понедельник, 25 мая. Полиция обнаружила запись с камеры видеонаблюдения, на которой женщина замечена в день исчезновения. На записи "прослеживается" маршрут, по которому Фролова двигалась к месту, где впоследствии нашли ее тело, но неизвестно, как именно она туда попала, так как в сельской местности недостаточно камер видеонаблюдения. На кадрах женщина одета в ту же одежду, в которую позже обнаружили на ее теле.

Фролова исчезла после того, как оставила сына мужу. Она сообщила, что вернется позже, чтобы забрать его обратно. Через четыре дня Дмитрий Фролов обратился в полицию с просьбой найти женщину. Однако, по его словам, "за более чем неделю поисков, максимум, что сделали стражи порядка, это проверили ее имя по базам".

Сейчас полиция расследует смерть Фроловой. Ее тело доставили в больницу Бангкока для вскрытия, результаты которого потребуется ждать около двух недель. О смерти женщины сообщили посольству Украины.

В полиции заявили, что подозревают, что Фролову убили. По словам правоохранителей, тело умершей пытались скрыть. Имена подозреваемых не называют.

32-летняя Ольга Фролова работала журналисткой в Днепре, в последние пять лет жила на острове Самуи в Таиланде.

Агентство Телевидения Новости