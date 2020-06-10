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В Киеве горело Главное следственное управление Нацполиции: материалы уголовных дел существенно не повреждены

В Киеве горело Главное следственное управление Нацполиции: материалы уголовных дел существенно не повреждены

В Киеве произошел пожар в Главном следственном управлении Национальной полиции. В результате инцидента никто не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Сообщается, что сообщение о пожаре поступило в 03:35, горело помещение в здании по адресу Набережное шоссе, 25, где находится подразделение Главного следственного управления.

Спасатели потушили огонь, который повредил служебные кабинеты и технические помещения. В результате инцидента никто не пострадал. Также сообщается, что материалы уголовных производств, которые там хранились, существенно не повреждены.

"Кроме того, у следователей есть электронные дубликаты, поэтому все процессуальные документы будут восстановлены", - добавили в полиции.

По факту пожара открыто уголовное дело с квалификацией поджог.

Как уточнили в ГСЧС, пожар потушили спустя два часа после вызова, возгорание произошло на первом этаже административного здания.


Агентство Телевидения Новости

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