На Харьковщине 9-летний мальчик утонул во время катания на лодке

Сообщение о несчастном случае в полицию поступило сегодня, 10 июня, от жительницы города Краснограда. По ее словам, незнакомые ей дети подбежали к ней и рассказали, что утонул их брат.

Как рассказали в ГУНП Харьковской области, на место происшествия сразу прибыли руководство и следственно-оперативная группа Красноградского ОП, работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и медики. К сожалению, несмотря на реанимационные мероприятия, мальчик умер.

Сотрудники полиции предварительно установили, что Двое братьев 9 и 11 лет вместе с 13-летней сестрой взяли из дома деревянную лодку и плавали на нем по реке Берестовая без присмотра родителей. В лодке были дырки и через некоторое время она ушла под воду. Самый младший из детей не смог выплыть на берег и утонул.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства и местонахождение родителей на момент трагедии. Известно, что семья состоит на учете как неблагополучная. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».

Агентство Телевидения Новости