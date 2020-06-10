С ветерком и без пробок: в Харькове начал работу полицейский велопатруль

Такий набір, як і в автопатрулі. Це переносна мала радіостанція, бодікамера наша індивідуальна. Також службовий планшет, на який отримується завдання і все інше. Це шолом, в якому передвигаємось по місту і також у нас є невелика сумка. Це набір - ремкомплект для велосипеда.

С наступлением лета часть Харьковских патрульных оставляют служебные автомобили и садятся за руль велосипедов. Для патрульного Владислава Тарана в этом году - это первый опыт. Говорит, хотел попробовать что-то новое.

Владислав Таран, инспектор УПП в Харьк.обл., 4 роты 4 батальона

Відчуття добрі - це додаткові фізичні вправи. Це не автомобіль, в якому постійно сидиш. Свіжий воздух, велосипед. Тому відчуття добре. Досить зручно

В патрулировании ежедневно задействовано двадцать патрульных полицейских. Дежурят на территории по двое. Правоохранителям выдали скоростные велосипеды, облегченную форму одежды, а также провели инструктаж.

Горожане же пока к велопатрулям не привыкли, и не сразу понимают, что перед ними полиция. Но в целом, относятся хорошо.

Владислав Таран, инспектор УПП в Харьк.обл., 4 роты 4 батальона

Люди ще не зрозуміли, що є такий підрозділ як велопатруль. Тому що нова форма. Люди більше звикли до старої - до темних футболок, темні штани. Тому не завжди впізнають нас. Приїжджаючи на виклик не зразу розуміють, що це поліція. А так взагалі добре, такі відчуття як в перші дні, коли запустилась патрульна поліція, фотографуються багато

Передвижение на велосипеде позволяет сотрудникам полиции быть более мобильными и оперативно прибывать к месту вызова. Реагируют на нарушение правил дорожного движения, общественного порядка и безопасности. Преимущественно это конфликты или нарушения общественного порядка. Патрулируют город на велосипедах полицейские преимущественно в центральных частях города. Реагирует велопатруль и на вызовы по линии "102", если место находятся территориально в зоне действия патруля.

Инспектор Руслан Джесюк в патрульной полиции от начала реформы. Сейчас выполняет обязанности старшего над велопатрулями города. Пока вызовов немного, говорит правоохранитель.

Руслан Джесюк, инспектор УПП в Харьк.обл., 4 роты 4 батальона

Патрулюємо ми на таких обєктах, як парк Горького, сад Шевченка, сквер Стрілка - паркові зони. Виконуємо майже такі ж функції як автопатрулі, як піший наряд. Якщо порівнювати з автопатрулем, то на велосипеді можна проїхати затор якийсь. Якщо порівнювати з пішим нарядом - швидкість реагування швидша

Следят за соблюдением порядка в общественных местах полицейские на велосипедах с десяти часов утра до восьми вечера. Нести службу велопатруль Харькова будет в течение всего лета.

Агентство Телевидения Новости