Подозрение COVID-19: в Харькове закрыли детский сад

Сплошная тишина и ни одного ребенка на территории детского сада. Вход в помещение детского сада № 108 по улице Дружбы Народов - запрещен. Детсад закрыли из-за подозрения на СOVID-19, рассказывают в горсовете. Пенсионерка Тамара, что живет в доме рядом? говорит - удивилась, что малышей и родителей утром здесь не было, ведь в июне детсад заработал снова после ослабления карантина.

Тамара, жительница дома по-соседству:

Я вижу, шо деток немає, а потом внучка, она взросла, дивиться. Каже: "послушай, бабушка, садік не робе". Ну, если подтвердится, то ж ходили без масок, маски у кармані носимо, а так, хто його зна, якщо подтвердиться действительно, то може надо буде опять і з масками ходити.

Жители соседних домов отмечают, ждут детальной информации о ситуации в детском саду и переживают не только относительно вируса, но и по поводу неудобств из-за закрытия: некоторым родителям не с кем оставить ребенка, пока взрослые на работе.

Александр, житель дома по-соседству:

Насколько соответствует действительности, неизвестно. Будем ждать, нужно день-два, чтобы прошло. А потом делать выводы. Люди будут здесь недовольны, потому что не смогут ходить на работу.

В департаменте образования Харьковского городского совета подчеркивают - рядом расположены 3 дошкольных учреждения, следовательно временно родители смогут водить детей туда. Или, по возможности, остаться с ними дома. Закрыли детский сад чтобы перестраховаться, отмечает директор департамента Ольга Деменко. СOVID-19 подозревают у родственника одной из работниц учреждения, yj она с детьми не контактировала. Сотрудники детсада будут находиться в ближайшее время на самоизоляции, сообщили в мэрии.

Когда заведение заработает, чтобы в нем было безопасно малышам, будет зависеть от результатов анализов на коронавирус у человека с подозрением и контактных лиц. По состоянию на сейчас диагноз СOVID-19 не проверено ни у воспитанников, ни у работников и родителей.

Агентство Телевидения Новости