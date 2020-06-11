ЧП на Харьковщине: бывший участник военных действий в зоне ООС подорвал себя гранатой

Сообщение о происшествии в пгт Краснопавловка поступило 10 июня около 22:30 по спецлинии полиции 102. Как сообщили в ГУНП Харьковской области, на место происшествия выезжали руководители Лозовского отдела полиции, следственно-оперативная группа, специалисты взрывотехнического управления областного главка полиции.

Предварительно правоохранители установили, что в районе лесополосы 45-летний местный житель подорвал себя гранатой Ф-1. От полученных травм он погиб. Работники следственно-оперативной группы провели осмотр места происшествия и опросили свидетелей. По их данным, погибший находился в состоянии алкогольного опьянения. В его квартире полицейские обнаружили 4 предмета, похожие на магазины к автомату Калашникова, два предмета, похожие на светло-дымовые шашки, 7 патронов. Также у погибшего правоохранители обнаружили ручную гранату РГД-5, которая не сдетонировала. Боеприпас обезвредили взрывотехники.

Установлено, что мужчина ранее служил в зоне проведения ООС. Причины его поступка сейчас выясняют следователи. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство». Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

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