В Украине зафиксирован резкий рост количества новых зараженных коронавирусом за сутки
За сутки в стране заразились коронавирусом 689 человек, умер 21 больной, выздоровели 372 пациента.
За все время пандемии от COVID-19 в Украине умерли 854 больных, вылечились 13141 из 29070 зараженных.
Наибольшее количество новых инфицированных за сутки зафиксировано во Львовской (125), Волынской (52), Ровенской (53), Киевской (54), Винницкой (44) областях и Киеве (91). Ни одного случая болезни не выявлено в Полтавской, Луганской и Херсонской областях.
Общая статистика по регионам:
Винницкая обл. – 1236 (808 выздоровели)
Волынская обл. – 1266 (330 выздоровели)
Днепропетровская обл. – 981 (695 выздоровели)
Донецкая обл. – 269 (122 выздоровели)
Житомирская обл. – 992 (540 выздоровели)
Закарпатская обл. – 1471 (634 выздоровели)
Запорожская обл. – 510 (303 выздоровели)
Ивано-Франковская обл. – 1649 (992 выздоровели)
Киев – 3671 (1053 выздоровели)
Киевская обл. – 1919 (616 выздоровели)
Кировоградская обл. – 563 (447 выздоровели)
Луганская обл. – 54 (44 выздоровели)
Львовская обл. – 2414 (589 выздоровели)
Николаевская обл. – 311 (203 выздоровели)
Одесская обл. – 1045 (421 выздоровел)
Полтавская обл. – 276 (256 выздоровели)
Ровенская обл. – 2175 (1164 выздоровели)
Сумская обл. – 203 (159 выздоровели)
Тернопольская обл. – 1349 (995 выздоровели)
Харьковская обл. – 1374 (657 выздоровели)
Херсонская обл. – 179 (173 выздоровели)
Хмельницкая обл. – 523 (355 выздоровели)
Черкасская обл. - 506 (348 выздоровели)
Черновицкая обл. – 3793 (1176 выздоровели)
Черниговская обл. - 341 (81 выздоровел).