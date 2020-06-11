В Украине зафиксирован резкий рост количества новых зараженных коронавирусом за сутки

За сутки в стране заразились коронавирусом 689 человек, умер 21 больной, выздоровели 372 пациента.

За все время пандемии от COVID-19 в Украине умерли 854 больных, вылечились 13141 из 29070 зараженных.

Наибольшее количество новых инфицированных за сутки зафиксировано во Львовской (125), Волынской (52), Ровенской (53), Киевской (54), Винницкой (44) областях и Киеве (91). Ни одного случая болезни не выявлено в Полтавской, Луганской и Херсонской областях.

Общая статистика по регионам:

Винницкая обл. – 1236 (808 выздоровели)

Волынская обл. – 1266 (330 выздоровели)

Днепропетровская обл. – 981 (695 выздоровели)

Донецкая обл. – 269 (122 выздоровели)

Житомирская обл. – 992 (540 выздоровели)

Закарпатская обл. – 1471 (634 выздоровели)

Запорожская обл. – 510 (303 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. – 1649 (992 выздоровели)

Киев – 3671 (1053 выздоровели)

Киевская обл. – 1919 (616 выздоровели)

Кировоградская обл. – 563 (447 выздоровели)

Луганская обл. – 54 (44 выздоровели)

Львовская обл. – 2414 (589 выздоровели)

Николаевская обл. – 311 (203 выздоровели)

Одесская обл. – 1045 (421 выздоровел)

Полтавская обл. – 276 (256 выздоровели)

Ровенская обл. – 2175 (1164 выздоровели)

Сумская обл. – 203 (159 выздоровели)

Тернопольская обл. – 1349 (995 выздоровели)

Харьковская обл. – 1374 (657 выздоровели)

Херсонская обл. – 179 (173 выздоровели)

Хмельницкая обл. – 523 (355 выздоровели)

Черкасская обл. - 506 (348 выздоровели)

Черновицкая обл. – 3793 (1176 выздоровели)

Черниговская обл. - 341 (81 выздоровел).

Агентство Телевидения Новости