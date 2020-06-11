В Харькове два чиновника требовали взятку за выдачу заключения по качеству почв и анализа земель сельскохозяйственного назначения

Директор Харьковского филиала Государственного учреждения, осуществляющего экспертный надзор за состоянием почв Украины совместно со своим подчиненным в апреле текущего года предложили мужчине, который по доверенности представляет интересы третьего лица, дать им денежные средства за составление и выдачу экспертного заключения по качеству почв и анализа земель сельскохозяйственного назначения. Чиновник потребовал перечислить 12 000 гривен на расчетный счет физического лица.

Как сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области, 10 июня была совершена транзакция по перечислению необходимой суммы. В тот же день директор учреждения передал мужчине экспертное заключение по результатам лабораторного обследования показателей качества почв и сравнительного анализа материалов агрохимической паспортизации земель сельскохозяйственного назначения на территории Дмитровского сельсовета Богодуховского района Харьковской области, после чего был задержан сотрудниками полиции. Также был задержан и его подчиненный.

На основании постановления суда в Харьковском филиале Государственного учреждения был проведен обыск с целью изъятия доказательств. В настоящее время взяточники задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается.

Агентство Телевидения Новости