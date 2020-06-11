Красная и зеленая зоны: что ждет украинцев после возвращения из-за границы самолетом?

В Министерстве здравоохранения сообщили предварительные требования к гражданам, въезжающим в Украину после возобновления авиасообщения. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Если говорить о пересечении границы, о возобновлении международного авиасообщения, которое запланировано с 15 июня, то вместе с Мининфраструктуры мы предлагаем делать "красную" и "зеленую" зону из разных стран, с которыми будет возобновлено авиасообщение", - отметил он.

Министр пояснил, что в "красную" зону включат те страны, где эпидемиологическая ситуация хуже, чем в Украине, а в "зеленую" - страны, где ситуация лучше.

"В зависимости от этого уже будет предлагаться прибытие и дальнейшие действия с человеком, прибывшим из этой страны. Если "зеленая" зона, то она не предусматривает обсервации, она не предусматривает самоизоляции, если "красная" зона, то она будет это предусматривать. также мы рассматриваем вопрос о тестировании (на COVID-19 при въезде в страну)", - уточнил Степанов.

Он добавил, что планируется разрешать въезд в Украину только тех иностранцев, которые будут иметь страховые полисы. По словам министра, сейчас этот план дорабатывается и будет представлен в ближайшее время.

Как сообщалось, с 15 июня планируется полное восстановление авиасообщения в пределах Евросоюза. С 1 июля страны ЕС возобновят авиасообщение с третьими странами, но при условии, что страна, с которой будет прилетать пассажир, будет отвечать определенным эпидемиологическим критериям, которые на сегодня еще не утверждены на уровне ЕС.

Агентство Телевидения Новости