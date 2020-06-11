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Футболист наступил шипами бутсы на голову сопернику. Засчитать победный гол помог VAR

Футболист наступил шипами бутсы на голову сопернику. Засчитать победный гол помог VAR

Очень насыщенный на события футбольный матч с жутким фолом.

Во втором полуфинале Кубка Германии по футболу встречались мюнхенская "Бавария" и "Айнтрахт" из Франкфурта.

В этом матче случился весьма зловещий эпизод, когда футболист "Айнтрахта" Доминик Кор наступил бутсой на голову упавшему игроку "Баварии" Йозуе Кимиху. (Этот момент ниже в видеобзоре матча на 1:35). У Кимиха пошла кровь, тем не менее он не попросил замену и доиграл до финального свистка.

Матч же закончился победой "Баварии" - 2:1. Причем, дабы убедиться, что победный гол Мариуш Левандовски провел не из положения вне игры пришлось прибегнуть к VAR.

В финале "Бавария" сыграет против леверкузенского "Байера", который первом полуфинале взял верх над "Саарбрюкеном" - 3:0.


Агентство Телевидения Новости

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