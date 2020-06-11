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Вакарчук уходит из Рады и хочет реализовать большой образовательный проект

Вакарчук уходит из Рады и хочет реализовать большой образовательный проект

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук объявил об отставке из Верховной рады. Это уже второй раз, когда Вакарчук составляет мандат народного депутата. Соответствующее заявление он сделал во время брифинга 11 июня.

"Я считаю свою миссию выполненной. Сегодня я зарегистрировал заявление парламента о сложении мной полномочий народного депутата Украины. Она зарегистрирована и, надеюсь, в ближайшее время получит свое рассмотрение", - сообщил Вакарчук.

Он отметил, что в дальнейших планах - реализация "большого образовательного проекта".

Агентство Телевидения Новости

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