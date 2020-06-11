Коронавирус - не помеха. Состоялось "огненное" дерби при полном стадионе болельщиков

Жребий распорядился таким образом, что в полуфинале Кубка Сербии встретились два самых непримиримых футбольных соперника этой страны - две команды из Белграда - "Партизан" и "Црвена Звезда".

При этом для зрителей, вопреки эпидемии коронавируса, не было ограничений при посещении этого матча.

Поединок же завершился со счетом 1:0 в пользу "Партизана". При этом эмоции и на поле и на трибунах зашкаливали.

В финале "Партизан" сыграет против "Войводины" из Нови Сада, одолевшей в своей полуфинале также со счетом 1:0 "Чукарички" из Чукарицы.





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