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На Харьковщине попытка воровать электричество закончилась трагедией

На Харьковщине попытка воровать электричество закончилась трагедией

В селе Гурьев Казачок Золочевского района от поражения электрическим током умер 33-летний местный житель. Об этом сообщили в АО "Харьковоблэнерго". ЧП произошло, когда мужчина пытался набросить провода на воздушную линию электропередачи. Он дотронулся до фазного провода и был смертельно травмирован.

Правоохранители выяснили, что дом, где жил погибший, был обесточен четыре года назад за неуплату. Вместо погашения задолженности и восстановления электроснабжения, потерпевший решил воровать электроэнергию.

Агентство Телевидения Новости

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