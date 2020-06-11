На Харьковщине попытка воровать электричество закончилась трагедией

В селе Гурьев Казачок Золочевского района от поражения электрическим током умер 33-летний местный житель. Об этом сообщили в АО "Харьковоблэнерго". ЧП произошло, когда мужчина пытался набросить провода на воздушную линию электропередачи. Он дотронулся до фазного провода и был смертельно травмирован.

Правоохранители выяснили, что дом, где жил погибший, был обесточен четыре года назад за неуплату. Вместо погашения задолженности и восстановления электроснабжения, потерпевший решил воровать электроэнергию.

Агентство Телевидения Новости