Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:30
Просмотров: 124

Три городских пляжа официально получили разрешение на открытие купального сезона

Три городских пляжа официально получили разрешение на открытие купального сезона

В Харькове разрешено купаться на трех городских пляжах. Об этом сегодня, 11 июня, на заседании постоянной комиссии по вопросам транспорта, связи и экологии Харьковского горсовета сообщила заместитель директора Департамента коммунального хозяйства Руслана Колодная.

По ее словам, на территории города расположено шесть зон отдыха у воды: Алексеевский лугопарк, Журавлевский и Удянский гидропарки, а также Основянский, Безлюдовский и Петренковский водоемы. Перед началом летнего сезона комиссия в составе специалистов Департамента коммунального хозяйства, совместно с представителями администраций районов и Госпродпотребслужбы проверила все эти пляжи на соблюдение требований правил благоустройства на территории мест массового отдыха возле воды. По итогам ревизии только три из шести отвечают всем санитарным нормам и получили разрешительные документы на открытие купального сезона - это Алексеевский лугопарк, Журавлевский гидропарк и Безлюдовский водоем.

«Удянский гидропарк, Основянский и Петринковский водоемы запрещены для купания. Там нет ответственных арендаторов, которые могли бы привести в надлежащее санитарно-техническое состояние эти пляжи и взять разрешение на благоустройство и поддержание там чистоты», - отметила Руслана Колодная.

При этом она добавила, что на всех городских пляжах есть доступ к воде, обустроены медицинские и спасательные посты, которые полностью укомплектованы всем необходимым: кругами, жилетами, лодками, комплектами аквалангиста, мегафонами, аппаратами для вентиляции легких и пр. Работают посты ежедневно с 8:00 до 20:00.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 