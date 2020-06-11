"Металлист 1925" снова в деле. Первая лига украинского футбола все же должна продолжить сезон

Украинские футбольные клубы Первой лиги, которые настаивали на том, что следует доиграть сезон по регламенту, похоже одержали верх над теми, кто намеревался не доигрывать.

На конфернции Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) в Киеве, после активных дебатов состоялось голосование, в ходе которого 11 из 16-ти клубов Первой лиги, в том числе и харьковский "Металлист 1925", отдали голоса "за", 4 клуба проголосовали "против" и 1 - воздержался.

На завтра президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко созывает в факсовом режиме Исполком УАФ, на котором должно быть утверждено решение провести рестарт Первой лиги украинского футбола и доиграть по регламенту оставшиеся 11 туров.

В случае принятия положительного решения чемпионат Украины в Первой лиге, видимо, будет возобновлен 23 июня.

Агентство Телевидения Новости