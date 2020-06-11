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На Харьковщине еще одна смерть от COVID-19: умер 44-летний мужчина

На Харьковщине еще одна смерть от COVID-19: умер 44-летний мужчина

За последние сутки в области лабораторно подтверждено 36 случаев заболевания COVID-19 у жителей Харькова, Волчанского, Дергачевского, Золочевского, Лозовского, Сахновщинского, Чугуевского и Харьковского районов. Об этом сообщил председатель ХОГА Алексей Кучер.

Госпитализированы с COVID-19 225 человек (из них 2 подключен к аппарату ИВЛ, 7 - на кислородной поддержке (маске)), 437 - на самоизоляции.С подозрением на COVID-19 госпитализированы 162 человека, 53 - на самоизоляции.

«К сожалению, есть один летальный случай - умер 44-летний житель города Люботин», - написал Кучер в Facebook.

За весь период регистрации в области зафиксировано 2251 случай подозрения на COVID-19 (55 за последние сутки), из них:

1374 случаи подтверждено;

662 подозрения опровергнуто;

657 людей выздоровели;

55 человек умерли.

 

Агентство Телевидения Новости

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