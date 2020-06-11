Весенний призыв на Харьковщине: призывники будут проходить тестирование на COVID-19 и обсервацию

Весенняя призывная кампания будет проходить в Харьковской области со строгим соблюдением карантинных мероприятий. Об этом рассказали на брифинге директор Департамента оборонной, мобилизационной работы и взаимодействия с правоохранительными органами ХОГА Алексей Максимов и заместитель военного комиссара Харьковского областного военкомата Александр Томашевский.

В этом году весенняя призывная кампания на Харьковщине проводится в мае-июле. Согласно постановлению Кабинета министров плановое задание для области - 1350 человек.

«Призывная кампания проводится с учетом карантинных ограничений в условиях пандемии COVID-19. В работе районных и областного комиссариатов, при проведении медицинских комиссий выдерживаются все предусмотренные меры, все полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты, дезинфицирующими средствами и т.д.», - сообщил Алексей Максимов.

Также во время призыва будет максимально сокращено время пребывания юношей на областной призывной базе перед отправкой в ​​части назначения. Призывники будут задерживаться на базе не более суток, каждый будет находиться в отдельном помещении. Отправка будет осуществляться минимальными группами с обеспечением дистанцирования и других санитарных норм.

По информации Александра Томашевского, первая отправка запланирована на 22 июня.

«Все призывники будут проходить тестирование на COVID-19 за трое суток до отправки с областного сборного пункта. После отправки в воинские части они будут проходить 14-дневную обсервацию, только потом начинать курс молодого бойца», - уточнил заместитель военного комиссара области.

Призывники традиционно будут пополнять ряды ВСУ, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и специальной службы транспорта.

«Служащие срочной службы ни при каких условиях не будут привлекаться к проведению ООС», - подчеркнул Алексей Максимов.

Агентство Телевидения Новости