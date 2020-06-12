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Появились фото и видео бури во Львове, которая сносила крыши и валила деревья

Появились фото и видео бури во Львове, которая сносила крыши и валила деревья

Во Львове шквальный ветер в четверг, 11 июня, повалил 34 дерева. Пять деревьев упали на автомобили. Кроме того, за два часа в городе выпала четверть месячной нормы осадков. 

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

"Зафиксировано 7 подтоплений на магистральных улицах, известно о 6 обрывах в сетях внешнего освещения", - говорится в сообщении.

Непогода во Львове

На Сыхове вода идет через огороды. Фото: Facebook Тетяна Плосконос

Появились фото и видео бури во Львове, которая сносила крыши и валила деревья
міс зануда@sea_inside3
 · 
Replying to @sea_inside3

дощ, град і вітер такий, що далі кількох метрів ніц майже не видно

Появились фото и видео бури во Львове, которая сносила крыши и валила деревья
міс зануда@sea_inside3
 

 

 
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5:11 PM - Jun 11, 2020
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Кроме того, зафиксированы три повреждения в сети "Львовэлектротранса", электротранспорт все еще не работает, ведутся ремонтные работы.

Видео: YouTube/Медіа-хаб ТВОЄ МІСТО

Также из-за ветра повреждено более 20 кровель крыш, повреждены 10 сетей наружного освещения, на 9 локациях магистральных дорог образовалось значительное скопление воды. Большинство повреждений коммунальные службы города уже ликвидировали. Аварийные бригады продолжают работать.

Появились фото и видео бури во Львове, которая сносила крыши и валила деревья

На улице Торфяной машины "плывут" по капот в воде. Фото: Facebook Aksanka Didukh

О стихии сообщают в социальных сетях местные жители.

По сообщениям в сети, ливень сопровождался градом, дождем и молнией. Из-за вильного ветра деревья упали на контактные сети электротранспорта, так что временно нельзя проехать по улицам Коновальца и Богдана Хмельницкого.

Появились фото и видео бури во Львове, которая сносила крыши и валила деревья
неможливо@your_melanie
 

майте файні пляцки

 
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5:09 PM - Jun 11, 2020
 

Источник: strana.ua/

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