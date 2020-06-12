дощ, град і вітер такий, що далі кількох метрів ніц майже не видно
Появились фото и видео бури во Львове, которая сносила крыши и валила деревья
Во Львове шквальный ветер в четверг, 11 июня, повалил 34 дерева. Пять деревьев упали на автомобили. Кроме того, за два часа в городе выпала четверть месячной нормы осадков.
Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.
"Зафиксировано 7 подтоплений на магистральных улицах, известно о 6 обрывах в сетях внешнего освещения", - говорится в сообщении.
На Сыхове вода идет через огороды. Фото: Facebook Тетяна Плосконос
Кроме того, зафиксированы три повреждения в сети "Львовэлектротранса", электротранспорт все еще не работает, ведутся ремонтные работы.
Видео: YouTube/Медіа-хаб ТВОЄ МІСТО
Также из-за ветра повреждено более 20 кровель крыш, повреждены 10 сетей наружного освещения, на 9 локациях магистральных дорог образовалось значительное скопление воды. Большинство повреждений коммунальные службы города уже ликвидировали. Аварийные бригады продолжают работать.
На улице Торфяной машины "плывут" по капот в воде. Фото: Facebook Aksanka Didukh
О стихии сообщают в социальных сетях местные жители.
По сообщениям в сети, ливень сопровождался градом, дождем и молнией. Из-за вильного ветра деревья упали на контактные сети электротранспорта, так что временно нельзя проехать по улицам Коновальца и Богдана Хмельницкого.
Источник: strana.ua/