Количество заболевших COVID-19 на Харьковщине стремительно растет
За последние сутки в Харьковской области зарегистрировано 52 новых случая коронавируса и 56 новых подозрений. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре. Всего заболевших – 1426, из которых 57 человек умерли, 692 - выздоровели.
За весь период в регионе зарегистрировано 2251 случаев подозрений на COVID-19. Из них:
2307 случаев подтверждено;
673 - опровергнуто;
208 - остается под подозрением.
География заболевших выглядит так:
896 - у жителей Харькова (плюс 41 случай за сутки);
148 - Харьковский район (плюс 4 случая);
50 - Змиевской район (плюс 1 случай);
50 - Чугуевский район (плюс 1 случай);
35 - Валковский район;
32 - Дергачевский район;
30 - Первомайский район;
29 - Боровской район;
20 - Лозовской район;
20 - Волчанский район;
17 - Богодуховский район;
17 - Красноградский район;
17 - Балаклейский район (плюс 1 случай);
17 - Золочевский район;
7 - Великобурлукский район (плюс 1 случай);
7 - Шевченковский район (плюс 1 случай);
6 - Купянский район;
6 - Изюмский район;
5 - Зачепиловский район;
4 - Печенежский район;
4 - Нововодолажский район (плюс 1 случай);
3 - Сахновщинский район;
2 - Коломакский район;
1 - Кегичевский район.