Количество заболевших COVID-19 на Харьковщине стремительно растет

За последние сутки в Харьковской области зарегистрировано 52 новых случая коронавируса и 56 новых подозрений. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре. Всего заболевших – 1426, из которых 57 человек умерли, 692 - выздоровели.

За весь период в регионе зарегистрировано 2251 случаев подозрений на COVID-19. Из них:

2307 случаев подтверждено;

673 - опровергнуто;

208 - остается под подозрением.​

География заболевших выглядит так:

896 - у жителей Харькова (плюс 41 случай за сутки);

148 - Харьковский район (плюс 4 случая);

50 - Змиевской район (плюс 1 случай);

50 - Чугуевский район (плюс 1 случай);

35 - Валковский район;

32 - Дергачевский район;

30 - Первомайский район;

29 - Боровской район;

20 - Лозовской район;

20 - Волчанский район;

17 - Богодуховский район;

​17 - Красноградский район;

17 - Балаклейский район (плюс 1 случай);

17 - Золочевский район;

7 - Великобурлукский район (плюс 1 случай);

7 - Шевченковский район (плюс 1 случай);

6 - Купянский район;

6 - Изюмский район;

5 - Зачепиловский район;

4 - Печенежский район;

4 - Нововодолажский район (плюс 1 случай);

3 - Сахновщинский район;

2 - Коломакский район;

1 - Кегичевский район.

Агентство Телевидения Новости