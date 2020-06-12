Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:50
Просмотров: 158

Кабмин утвердил план создания новых районов в Украине: в Харькове хотят оставить только 7

Кабмин утвердил план создания новых районов в Украине: в Харькове хотят оставить только 7

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде создать 129 укрупненных районов вместо 490 нынешних, в том числе 10 в Крыму и 7 на оккупированных территориях Донбасса. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

"Предлагается создать в Украине 129 районов, из них 10 - в Автономной республике Крым, 7 - на временной оккупированной территории Донецкой и Луганской областей и ликвидировать существующие 490 районов", - сказал министр развития общин и территорий Алексей Чернышов в ходе представления соответствующего проекта закона.

Кроме этого, предлагается создать в Винницкой области 5 районов, В Волынской - 4 района, в Днепропетровской - 6 районов, в Донецкой - 8 районов, в Житомирской - 4 района, в Закарпатской - 5 районов, в Запорожской - 5 районов, в Ивано-Франковкой - 5 , в Киевской - 6, в Кировоградской - 4, в Луганской - 8 , во Львовской - 7 , в Николаевской - 4, в Одесской - 6, в Полтавской - 4, в Ривненской - 4, в Сумской - 5, в Тернопольской - 3, в Харковской - 7, в Херсонской - 3, в Хмельницкой - 5, в Черкасской - 4 , в Черновицкой - 3, в Черниговской - 4.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 