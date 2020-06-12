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15 июня открываются пункты пропуска на админгранице с Крымом

15 июня открываются пункты пропуска на админгранице с Крымом

Кабинет министров Украины принял решение о возобновлении работы пунктов пропуска на административной границе с Крымом. КПВВ начнут работать с 15 июня. Об этом сообщил вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает пресс-служба министерства.

По его словам, на внеочередном заседании правительства приняли решение возобновить работу пунктов пропуска "Каланчак", "Чонгар" и "Чаплинка" с 15 июня.

При этом для людей, которые пересекают административную границу, отменяется обязательная обсервация. В то же время они будут проходить контроль температуры тела и должны пересекать КПВВ в защитных масках и перчатках.

Кроме того, все, кто пересекает админграницу, дают письменное согласие на самоизоляцию с использованием электронного сервиса "Дій вдома". Нарушителям этого условия грозит штраф 17 тысяч гривен.

Агентство Телевидения Новости

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