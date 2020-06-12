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У Елены Зеленской диагностировали коронавирус

У Елены Зеленской диагностировали коронавирус

Супруга Президента Украины Елена Зеленская получила положительный результат теста на Covid-19. При этом первая леди чувствует себя хорошо и не имеет никаких симптомов болезни. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Как сообщили в ОП, сейчас Елена Зеленская находится на амбулаторном лечении, изолированно от других членов семьи. Президент Украины Владимир Зеленский и дети также прошли тестирование, их результаты отрицательные.

В то же время в ОП отметили, что во время рабочих встреч и в быту первая леди постоянно соблюдал правила карантина и рекомендации Минздрава, а также, в соответствии с требованиями протокола безопасности, регулярно проходила тестирование на Covid-19. Результаты предыдущего теста, сделанного в начале июня, были отрицательные.

Где и когда именно могло произойти заражение — пока неизвестно, проводится эпидемиологическое расследование. Всем контактным лицам сразу сообщено о потенциальной опасности инфицирования. Им рекомендовано соблюдать самоизоляцию и по возможности также пройти тестирование.

Отметим, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел заразиться коронавирусом и показать людям, что "это страшно".

Агентство Телевидения Новости

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