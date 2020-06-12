Установка освещения на многоэтажках по Гагарина: директора одного из предприятий подозревают в завладении бюджетными средствами Харькова

Мужчина, по предварительному сговору с должностными лицами из Департамента жилищного хозяйства Харьковского горсовета, во время выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов на территории города вносил в официальные документы заведомо ложные сведения о марке и стоимости установленного оборудования. Об этом сообщили в ГУНП Харьковской области.

Вследствие махинаций подозреваемого на счет предприятия-подрядчика избыточно перечислены бюджетные средства горсовета в сумме более 800 тысяч гривен.

Сегодня, 12 июня, правоохранители сообщили о подозрении директору предприятия частной собственности в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание предусматривает тюремное заключение на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении его от занимаемой должности. Досудебное расследование продолжается.

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