Неспортивно. Боксер прицельно бил соперника в пах

Главный бой боксерского вечера в американском Лас-Вегасе увенчался двумя нокдаунами и завершился дисквалификацией.

Дрались в главном поединке экс-чемпион мира во втором полусреднем весе американец Джесси Магдалено и Йенифель Висенте из Доминиканы.

Магдалено дважды по ходу боя отправлял соперника в нокдаун. Висенте же «отметился» тем, что целенаправленно выцеливал пах Магдалено и сильно туда бил. Причем однажды еще и после удара в пах пробил по лицу скривившегося от боли американца. Рефери снял за тот эпизод с Висенте два очка.

В конце концов, в 10-м раунде, после того, как Висенте в очередной раз пробил в пах Магдалено, поединок был остановлен, и доминиканец получил дисквалификацию.

Соответственно, зафиксирована победа Магдалено техническим нокаутом.





Агентство Телевидения Новости