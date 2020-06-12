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Девочка осталась дома одна и не могла выбраться из ванной: из-за криков соседи вызвали полицию

Девочка осталась дома одна и не могла выбраться из ванной: из-за криков соседи вызвали полицию

11 июня около 21:30 в Киевский отдел полиции поступила информация о том, что в квартире по улице Героев Труда кричит ребенок. Об этом правоохранителям сообщили жильцы дома.

Как рассказали в ГУНП Харьковской области, по адресу выезжала мобильная группа реагирования на факты домашнего насилия.  Полицейским открыла дверь 11-летняя девочка. Она объяснила, что закрылась в ванной комнате и некоторое время не могла оттуда выбраться. Взрослых дома не было. Полицейские вызвали ее 49-летнюю мать, которая предположительно была в состоянии алкогольного опьянения. Женщина вела себя неадекватно, бросалась на сотрудников полиции и на дочь.

Относительно правонарушительницы составлены административные протоколы по ст. 185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего), ст. 173 (мелкое хулиганство) и ст. 173-2 (совершение домашнего насилия, насилия по признаку пола, невыполнение срочного запретного предписания или несообщение о месте своего временного пребывания) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Агентство Телевидения Новости

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