Завтра на Московском проспекте запрещается движение: троллейбусы не будут ходить, а автобусы изменят маршрут

Движение транспорта по пр. Московскому, на участке от пр. Индустриального до ул. Роганской, будет запрещено с 7:00 до 21:00 13 июня.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией пр. Московского.

На этот период движение городского пассажирского транспорта будет организованодо разворотного круга троллейбусов «Ул. 12 Апреля» на участках:

- по пр. Московскому - от пр. Индустриального;

- по ул. 12 Апреля - от ул. Мира.

Также с 7:00 до 21:00 13 июня автобусы №9, 16э, 71э, 121э, 137э, 147э, 213э, 252э, 261э, 262э, 276э будут курсировать так:

- №9: ст. Рогань - ул. Роганская - ул. Шариковая - ул. Плиточная - ул. Мира - (в обратном направлении: автостанция «Индустриальная» - пр. Московский - ул. 12 Апреля - ул. Мира) - ул. 12 Апреля - пр. Александровский - пр. Архитектора Алешина - ул. Мира - ул. Генерала Момота (в обратном направлении: ул. Северина Потоцкого) - ул. Луи Пастера - ул. Довженко;

- №16э: автостанция «Индустриальная» - пр. Московский - ул. 12 Апреля - ул. Мира - ул. Роганская и далее по маршруту;

- №71э: автостанция «Индустриальная» - пр. Московский - ул. 12 Апреля - ул. Мира - ул. Роганская - ул. Плиточная - ул. Луи Пастера - ул. Грицевца - ул. Зубарева;

- №121э: ул. Роганская - ул. Мира - ул. 12 Апреля - пр. Московский - и далее по маршруту;

- №137э: пр. Московский - ул. Роганская - ул. Мира - ул. 12 Апреля - пр. Московский и далее по маршруту;

- №147э: бул. Грицевца - пр. Московский - ул. Роганская - ул. Мира - ул. 12 Апреля - пр. Московский - автостанция «Индустриальная» - пр. Московский - пр. Александровский - пр. Героев Сталинграда - пр. Гагарина - ул. Вернадского - пер. Подольский - ул. Кузнечная - ул. Университетская (круг троллейбуса); в обратном направлении: ул. Кузнечная - пер. Лопатинский - пер. Соляниковский - пер. Подольский - ул. Вернадского - пр. Гагарина - пр. Героев Сталинграда - пр. Александровский - ул. 12 Апреля - ул. Мира - пр. Московский - автостанция «Индустриальная» - пр. Московский - ул. 12 Апреля - ул. Мира - ул. Роганская - пр. Московский – бул. Грицевца;

- №213э: пр. Индустриальный - ул. Мира - ул. 12 Апреля - пр. Московский - автостанция «Индустриальная» - пр. Московский - ул. 12 Апреля - ул. Мира - пр. Александровский и далее по маршруту;

- №252э: автостанция «Индустриальная» - пр. Московский - ул. 12 Апреля - ул. Мира - ул. Роганская и далее по маршруту;

- 261э: ул. 12 Апреля - ул. Мира - пр. Архитектора Алешина - пр. Александровский - пр. Индустриальный - пр. Московский - автостанция «Индустриальная» - пр. Московский - ул. 12 Апреля - ул. Мира - ул. Плиточная - ул. Шариковая - ул. Пятихатская - ул. Мохнацкого; в обратном направлении: ул. Пятихатская - ул. Шариковая - ул. Плиточная - ул. Мира - ул. 12 Апреля - пр. Московский - пр. Индустриальный и далее по маршруту;

- №262э: - ул. Зубарева (759 м/р) - ул. Грицевца - ул. Луи Пастера - ул. Плиточная - ул. Роганская - ул. Мира - ул. 12 Апреля - пр. Александровский - пр. Архитектора Алешина - пр. Московский - автостанция «Индустриальная» - пр. Московский - ул. 12 Апреля - ул. Мира - ул. Роганская - ул. Плиточная - ул. Луи Пастера - ул. Грицевца - ул. Зубарева (759 м/с);

- №276э: автостанция «Индустриальная» - пр. Московский - ул. 12 Апреля - ул. Мира - ул. Роганская - пр. Московский – бул. Грицевца - ул. Большая Кольцевая.

Кроме того, с 7:00 до 21:00 13 июня будет запрещено движение троллейбусов по пр. Московскому и бул. Сергея Грицевца, на участке от ул. 12 Апреля до разворотного круга «М/р «Горизонт», по ул. Плиточной, ул. Шариковой, на участке от пр. Московского до разворотного круга «Восточный», ул. Роганской, на участке от пр. Московского до разворотного круга «Роганский».

В связи с этим троллейбусы №7, 45 и 46 завтра в это время ходить не будут.

Агентство Телевидения Новости