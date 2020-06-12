Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:07
Просмотров: 119

Харьковчан ждут жаркие выходные, но с дождями и грозами

Харьковчан ждут жаркие выходные, но с дождями и грозами

Как сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии, в субботу в городе - переменная облачность, ночью без существенных осадков, местами гроза, днем - кратковременный дождь, гроза, местами град, ветер – 7-12 м/с, утром и днем по городу - шквальный ветер 15-20 м/с. Температура воздуха ночью – 19-21 градус тепла, днем – 32-34.

В воскресенье - облачно, с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза, днем - местами град, шквальный ветер - 15-20 м/с, ветер – 7-12 м/с. Температура воздуха ночью – 17-22 градуса тепла, днем – 26-31. 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 