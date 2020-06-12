Спасён и арестован: спаниель Джонни останется в приюте до конца суда

Выздоровел и снова учится доверять людям. Речь идет о спаниеле Джонни с Харьковского приюта для животных. В конце марта полугодовалого щенка до полусмерти избил сожитель его хозяйки. Собаку выходили и сейчас Джонни – всеобщий любимец. А вот отдать его новым хозяевам, а желающих сотни, нельзя.

Усидеть на одном месте больше минуты - это не про Джонни. Разве что ради обнимашек. Джонни такой – гиперактивный. И новым хозяевам следует учесть не только это.

ДМИТРИЙ ВОЙЦЕХОВСКИЙ, ветеринарный врач:

Мы очень веселые и нас ни в коем случае нельзя оставлять долго одних на долгий промежуток времени. Он скучает.

Сейчас Джонни приучают к поводку. Пока – к короткому. Подвижному и игривому спаниелю это не по душе. Уже привык, бегать где захочется. Добрый, веселый и общительный пес - всеобщий любимец. Но таким Джонни был не всегда.

В конце марта собаку в приют привезли полицейские. Копов вызвали неравнодушные горожане, увидев: на балконе одной из многоэтажек на окраине города мужчина бьет щенка. У Джонни уже не было сил даже пищать. Черепно-мозговая травма, перелом челюсти, повышенное внутренне черепное давление, а еще – выбитые зубы и гематома мочевого пузыря. Вот так бывший хозяин наказал щенка за непослушание. По мнению ветеринаров, без помощи врачей собаки бы не стало. Дмитрий Войцеховский – первый, к кому Джонни подошел после избиения.

ДМИТРИЙ ВОЙЦЕХОВСКИЙ, ветеринарный врач:

Наверное, часов через восемь. Получается, я в тот день еще оставался на ночь, сидел с ним. Состояние было тяжелое, пришлось…Вот часам к двум ночи. Он не спал практически. Он решил тогда уже подойти ко мне.

Сейчас Джонни выздоровел, история его спасения получила огласку. Есть сотни желающих его забрать. Впрочем, сделать это в приюте не могут. Спаниель - арестован как специмущество в уголовном производстве. Это, рассказывает следователь, чтобы бывшие хозяева не смогли снова забрать собаку и причинить ей вред. Правоохранители собирают доказательства, чтобы объявить подозрение мужчине, который, по словам свидетелей, бил собаку.

АЛЕКСЕЙ ГОНТАРЬ, следователь Индустриального отдела полиции:

Судово-ветеринарна експертиза має відповісти нам на питання, які тілесні ушкодження маються у тварини, якої вони тяжкості. Та чи відносяться вони до каліцтва чи не відносяться до каліцтва.

Пока Джонни под арестом как специмущество и забрать его нельзя, в харьковском приюте новых хозяев ждут сотни кошек и собак.

ОЛЬГА ГОЛУБЕВА, пресс-секретарь КП «Центр обращения с животными»:

У кожного котика та у кожної собаки повинен бути дім, повинен бути господар. Розумієте, коли приходять люди на вигули чи обрати собі тваринку, просто треба подивитись, як собаки себе ведуть, тому що вони всі підходять до клітки та показують себе.

Прежде чем взять котика или собаку домой, в приюте советуют присмотреться, погулять и пообщаться с животным. Иначе получится как с этой красавицей по имени Бестия. Кошку вернули в приют, когда выяснилось, что у хозяев аллергия. А вот Джонни начнут присматривать достойных хозяев только после того, как завершится суд.

Агентство Телевидения Новости