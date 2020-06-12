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Правоохранители проводят обыски в аптеках и больницах города

Правоохранители проводят обыски в аптеках и больницах города

Как рассказали в ГУНП Харьковской области, в 2017 году по факту хищения бюджетных препаратов, выделенных на закупку лекарственных средств, было открыто уголовное производство. Сейчас в связи с этим делом полицейские Харькова осуществляют обыски в аптеках и больницах города.

Если правоохранители найдут виновных, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Агентство Телевидения Новости

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